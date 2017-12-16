''AĞIR BİR MAĞLUBİYET YAŞADIK''

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. hafta maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Baskonia'ya 82-81 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, maça kötü başladıklarını belirterek, "Sahamızda son saniyelerde kaybettiğimiz 3. maç oldu. Üçüncü çeyrekte etkili oynadık. Karşılaşmanın son 3 dakikasına 8 sayı önde girdik ama bu avantajı elimizde tutamadık. Ağır bir mağlubiyet yaşadık. Son 3 dakikada fazla sayı bulamamamız, maçı kaybetmemizin kilit noktası oldu." ifadelerini kullandı.

Baskonia cephesi

Baskonia'nın başantrenörü Pedro Martinez ise karşılaşmada lacivert-beyazlı ekipten daha üstün bir oyun ortaya koyduklarını kaydetti.

Son çeyreğin ilk bölümünde Anadolu Efes'in kendilerinden daha iyi oynadığını aktaran Martinez, "Ancak dördüncü periyodun ikinci bölümünde biz daha üstün olan taraftık. Anadolu Efes'i iyi kontrol ettik. Hızlı hücumlardan da sayılar bularak maçı kazandık." diye konuştu.