TOFAŞ SAHASINDA MAĞLUP!

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 3. dakika 8-8 geçilirken, daha sonra Sutton ile skor bulan konuk takım, ilk periyodu 21-16 üstün tamamladı.



Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan İtalyan ekibi; Sutton, Shields ve Gutierrez'in basketleriyle 12. dakikada farkı 10 sayıya (19-29) çıkardı. TOFAŞ; Barış Ermiş ve Kadji ile bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, konuk takım soyunma odasına da 46-42 önde gitti.



Dolomiti Energia maçın ikinci yarısına da iyi başladı ve 25. dakikada Sutton'un basketiyle farkı 14'e çıkardı: 46-60. Savunmada sertliği arttıran TOFAŞ; Henry ve Kadji'nin hızlı hücumlardan ürettiği basketlerle rakibine karşılık verdi. İtalyan ekibi, son çeyreğe de 67-59 önde girdi.



Taraftarlarının da desteğiyle son çeyreğe etkili başlayan TOFAŞ; Barış Ermiş ve Mejia ile dış atışlardan bulduğu sayılarla 35. dakikada farkı 5 sayıya (71-76) indirdi. Ancak kalan bölümde oyunun kontrolünü tekrar eline geçiren Dolomiti Energia, müsabakadan 91-79 galip ayrılmayı başardı.

TOFAŞ: 79 - Dolomiti Energia: 91



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Marko Juras (Sırbistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan)



TOFAŞ: Morgan 11, Barış Ermiş 8, Crocker 5, Mejia 13, Kadji 18, Yiğit Arslan 4, Henry 15, Owens 5, Paunic



Dolomiti Energia: Sutton 24, Forray 12, Gomes 15, Lechtaler 2, Shields 12, Franke, Silins 6, Flaccadori 7, Gutierrez 13



1. Periyot: 16-21



Devre: 42-46



3. Periyot: 59-67









