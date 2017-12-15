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Galatasaray basına kapıları kapattı
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GALATASARAY BASINA KAPILARI KAPATTI

Galatasaray basına kapıları kapattı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile yapacağı Spor Toto Süper Lig 16.hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar maç öncesi basına kapıları kapattı.

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Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile yapacağı Spor Toto Süper Lig 16.hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar maç öncesi basına kapıları kapattı.

Ana bölümde taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde duruldu.

Karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı takım, özel uçakla Malatya'ya gidecek.

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