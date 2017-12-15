UEFA'DAN MİLAN'A ŞOK!

UEFA, 2017'nin ortalarında satılan Milan'ın FFP anlaşmasını reddetti! İtalyan devi Avrupa'dan men cezasıyla karşı karşıya.



Nisan 2017'de Silvio Berlusconi tarafından Çinli bir konsorsiyum olan Sino-Europe Investment Management Changxing'e satılan Milan, finansal krizi aşabilmiş değil. Kulübü 30 yıldan aşkın süre elinde bulunduran Berlusconi, kırmızı-siyahlıların yüzde 99,3'ünü Çinli konsorsiyuma devrederek Milan'a 740 milyon Euro kazandırmasını öngörmüştü. Ancak işler istedikleri gibi gitmedi. UEFA'nın Kulüpler Finansal Kontrol Komitesi, İtalyan devi AC Milan'ın Finansal Fair Play kriterlerine uygun olup olmadığını inceledi. UEFA, kırmızı-siyahlıların yapmak istediği FFP anlaşmasını reddetti.



UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kasım 2018'e kadar yapacağı geri ödemelerin ve finansal garanti konusunda belirsizlik olduğu vurgulandı ve durumunun 2018'in ilk aylarında yeniden inceleneceği açıklandı.



Milan bu yaz aralarında Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunduğu 11 futbolcunun bonservisi için tam 194,5 milyon Euro harcamıştı. Kulübün eski sahibi Berlusconi geçen haftalarda yaptığı açıklamada finansal sıkıntıları dile getirdi. Berlusconi, kulüp sahibi olan Yonghong Li'nin sessiz kalmasının kötüye işaret olduğunu vurgularken "Eğer takım kötü devam ederse Amerikalı bir yatırım şirketi bahar aylarında kulübü devralacak. Ancak bu kötü gidişata engel olunamazsa kulüp Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak ve böylece 100 milyon Euro'luk bir gelirden olunacak." ifadelerini kullandı.



Satın alınma sürecinde fon desteği veren ABDli yatırım şirketi, Çinli konsorsiyum'un taahhüt ettiği bedeli ödemediği takdirde kulüp hisselerinin büyük kısmının sahibi olacak.