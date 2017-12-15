BALIKESİRSPOR BALTOK 1 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0

Balıkesirspor Baltok 1 - Gazişehir Gaziantep FK 0
TFF 1.Lig 16. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Gazişehir Gaziantep FK Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 1-0 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Ismail Aissati, Nizamettin Çalışkan (60' Furkan Çil), Cumali Bişi, Sedat Şahintürk (83' Foxi Kethevoama), Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo (85' Mehmet Boztepe)
Teknik Direktör: Can Cangök
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Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Özgür Özkaya (78' Özgürcan Özcan), Ahmet Kesim, Muhammet Ertürk, Murat Ceylan (78' Ermin Zec), Gökhan Alsan, Okan Derici (63' Samican Keskin), Pierre Webo, Yonathan Del Valle, Mehmet Erdem Uğurlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Vural Gül, Sabit Selvi
Gol: DK 72: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 7: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), DK 36: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 65: Özgür Özkaya (Gazişehir Gaziantep FK), DK 89: Ismail Aissati (Balıkesirspor Baltok)