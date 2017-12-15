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Balıkesirspor Baltok - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...
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BALIKESİRSPOR BALTOK - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor Baltok - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 16. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor Baltok - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 16. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Can Cangök

Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Muhammed Himmet Ertürk, Okan Derici, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Vural Gül, Sabit Selvi

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