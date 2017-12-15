MANİSASPOR ANKARAGÜCÜ'NE BİLETİ 50 TL'DEN SATMIŞTI. MİSİLLEMESİ GELDİ...

2 sezon önce oynanan Manisaspor - Ankaragücü maçında ev sahibi takım enteresan bir eyleme imza atmış, kendi taraftarına bileti 2 TL'den satarken Ankaragücü taraftarının biletini 50 TL olarak açıklamıştı.

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Manisaspor o sezon TFF 1'nci lige yükselmiş, 1 sezon sonra da Ankaragücü şampiyon olarak aynı lige çıkmıştı.

O tarihten bu yana iki ekip hiç karşılaşmamış, yaşanan absürt durum konu bile edilmemişti.

Ankaragücü yapılan bu çirkin hareketi unutmadığını harika bir misilleme ile gösteriyor.

Bu hafta oynanacak Manisaspor maçının bilet fiyatlarını geçtiğimiz günlerde açıklayan Ankaragücü yönetimi hem Gecekondu hem de Saatli misafir kale arkasını 15 TL olarak açıklamıştı.

Bugün yapılan açıklamada bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. Kendi taraftarına bilet fiyatını 15 TL olarak tutan Ankaragücü yönetimi, Manisaspor taraftarına ayrılan tribünün bilet fiyatını 1 TL'ye düşürdü.