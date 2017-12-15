SİZ HAKSIZ YERE CEZA VERİRSENİZ BİZ DE!

Ankaragücü yönetimi, Ümraniye maçında yaşanan tribün olayları nedeni ile Gecekondu tribünündeki 4 bloğa haksız yere verilen cezayı protesto etmek için harika bir eylem kararı aldı.

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Kulüp sitesinden yapılan açıklamaya göre Ankaragücü yönetimi, Manisaspor maçını Gecekondu tribününden izleyecek.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz Gecekondu Tribün grubuna destek olmak için hafta sonu oynanacak olan MKE Ankaragücü – Grandmedical Manisaspor müsabakasını Gecekondu Tribününden izleyecekler.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü-Ümraniyespor karşılaşması sonrası Gecekondu Tribününe ceza vererek A,B,C,D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi kararı vermişti.

Verilen cezayı haksız bulmuş, hukuk müşavirimiz aracılığı ile cezanın iptali için itirazda bulunmuştuk.

Tahkim Kurulu, verilen cezalara yapılan itirazı red ettiğini açıklamıştır. Tahkim Kurulu’nun yaptığı açıklama düşüncemizi değiştirmemiştir. Verilen cezayı doğru bulmadığımızı bir kez daha yineliyoruz.

Gecekondu tribünü Ankaragücü’nün en köklü ve en eski tribün grubudur. Gecekondu tribünü her maç besteleri ve sloganları ile centilmence takımına destek olan, Türkiye’de birçok kulübün gıpta ile baktığı örnek bir taraftar grubudur.

Tüm taraftar gruplarımız gibi her zaman takımlarına destek olan Gecekondu Tribün Grubunu yalnız bırakmayacağız ve Pazar günü oynanacak olan MKE Ankaragücü – Grandmedical Manisaspor müsabakasını Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz ile birlikte Gecekondu Tribününde izleyeceğiz.

MKE ANKARAGÜCÜ YÖNETİM KURULU