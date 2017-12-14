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Gençlerbirliği'nin "Akil" adamları da YETER dedi...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN "AKİL" ADAMLARI DA YETER DEDİ...

Gençlerbirliği'nin "Akil" adamları da YETER dedi...

Gençlerbirliği'nde Divan Kurulunda şok istifalar...

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Ümit Özat'ın geri dönmesi ile birlikte Gençlerbirliği'nde karışan ortalık bugün toplanan Divan Kurulu toplantısında yeni bir boyut kazandı.

Kuruldan daha önce istifasını veren Turgay Demirer'den sonra 6 üye de bugün istifasını sundu.

Önümüzdeki hafta 2 istifanın daha gerçekleşeceği iddia edilirken kurulu oluşturan 20 üyenin 9 tanesi görevinden ayrılmış olacak.

İstifa eden üyeler: Ozan Güler, Doğan Akpınar, Akşit Özkural, Tanıl Bora, Nevzat Akçaoğlu, Necdet Özkazancı Divan Başkanı Hasan Şengel'e sundukları mektupta şu ifadelere yer verdi...
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2
Mustafa Tanrıverdi
14 Aralık 201723:33
Geç kalınmış bir karar ama bu durumlarda zamanlamada önemli inşallah bu yapılanların sonu iyi olur.
1
Mali
14 Aralık 201723:09
Bi şey değişmeyex2k. Kulüpteki gerçek Gençlerbirliği taraftarlarının neredeyse alayı istifa etti. Murat bey yanına şakşakcı bulur,hatta en kısa zamanda Özata bi aşk mektubu daha yazıp kulüp sayfasından yayınlatır
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