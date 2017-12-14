GENÇLERBİRLİĞİ'NİN "AKİL" ADAMLARI DA YETER DEDİ...

Ümit Özat'ın geri dönmesi ile birlikte Gençlerbirliği'nde karışan ortalık bugün toplanan Divan Kurulu toplantısında yeni bir boyut kazandı.
Kuruldan daha önce istifasını veren Turgay Demirer'den sonra 6 üye de bugün istifasını sundu.
Önümüzdeki hafta 2 istifanın daha gerçekleşeceği iddia edilirken kurulu oluşturan 20 üyenin 9 tanesi görevinden ayrılmış olacak.
İstifa eden üyeler: Ozan Güler, Doğan Akpınar, Akşit Özkural, Tanıl Bora, Nevzat Akçaoğlu, Necdet Özkazancı Divan Başkanı Hasan Şengel'e sundukları mektupta şu ifadelere yer verdi...