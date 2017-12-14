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Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finalleri için Urfa’da
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ZİRAAT BANKASI TÜRKİYE KUPASI FİNALLERİ İÇİN URFA’DA

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finalleri için Urfa’da

Ziraat Bankası, Efeler Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlayan ve yarın başlayacak Türkiye Kupası maçları için Urfa'ya gitti.

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Efeler Liginde lider olarak ilk yarıyı tamamlayan ve yarın başlayacak olan Kupa Voley (Türkiye Kupası) maçları için Urfa’ya gelen Ziraat Bankası Spor Kulübü, ligin ilk yarısını dört takım arasında bitirerek doğrudan Kupa Voley finallerine gitmeyi hak kazanmıştı.

Ziraat Bankası, Afyon Belediye’yi eleyerek çeyrek finale kalma başarısı gösteren İnegöl Belediye ile Kupa Voley’de kozalarını paylaşacak.

Karşılaşma için bugün hazırlıklarını sürdüren Ziraat Bankası’nda hedef turu geçmek olacak. Karşılaşma yarın saat 14:00’da GAP Arena’da oynanacak.

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