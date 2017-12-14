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Kasımpaşa hazırlıkları başladı
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KASIMPAŞA HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 16.hafta maçında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 16.hafta maçında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Dün oynanan Kars 36 Spor maçında forma giyen isimler yenileme antrenmanıyla günü tamamlarken diğer grupta yer alan futbolcular dar alanda top kapma oyununa geçti.

İkinci bölümde orta şut çalışması yapan futbolcular, yaklaşık doksan dakika süren antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maç ile noktaladı.

Sakatlıkları bulunan Halil İbrahim Pehlivan, Luccas Claro, Marko Milinkovic ve Serdar Özkan, fizyoterapist gözetiminde çalışmalarına devam etti.

 

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