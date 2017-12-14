HALKBANK’A ŞANLIURFA’DA SEVGİ SELİ

Halkbank’a Şanlıurfa’da sevgi seli

Kupa Volley adı ile yapılan Türkiye Kupası final maçları için Şanlıurfa’da bulunan Halkbank, Türkiye’nin her yanında sevildiğini bir kez daha kanıtladı. Havaalanında başlayan sevgi gösterilerinden sonra, otel çıkışında daengelli bir sporseverin fotoğraf talebini Halkbank’a duyulan sevginin bir göstergesi oldu.

Halkbank Spor Kulübü temsilcileri, yoğun davetlere mümkün olduğu kadar katılarak öğrenciler ve taraftarlarıyla buluştu. Bu davetlerden biri de Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden geldi. Okul Müdürü Mehmet Akcan, Beden Eğitimi Dersi Öğretmeni Eyüp Parmakçı ile diğer öğretmenlerin evsahipliğinde yapılan buluşmada Halkbank Spor Kulübü ile oyuncular Ersin Durgut ve Furkan Aydın’a büyük ilgi vardı.

Foto Albümü Halkbank’a Şanlıurfa’da sevgi seli 3 FOTO

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve sporla eğitimi birlikte yürüterek geleceğe güvenle adım atmalarını öğüt veren sporcular, davetten mutlulukla ayrıldılar.

Okul yönetimi Halkbank’a Şanlıurfa ile ilgili çeşitli armağanlar verirken, Kulüp Müdürü Ali Şenocak da Okul Müdürü Mehmet Akcan’a Halkbank Forması takdim etti.