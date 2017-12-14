ESNAFSPOR, İLK DEVREYİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Esnafspor, 5-1'lik Güdülspor galibiyetinin ardından ilk devreyi ikinci sırada tamamlayarak, play-off'un en büyük adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

Ankara 1. Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Esnafspor, 19 Mayıs 2 Nolu Yan Sahada oynanan karşılaşmada Güdülspor’u 5-1 mağlup etti.

Esnafspor’a farklı skoru getiren golleri 31. dakikada Süleyman Yüksel, 55. dakikada İsmet Enes Şentürk, 57 ve 74’te Emrah Fındık ile 89. dakikada Aykut Cerit kaydetti.

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Esnafspor ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. Ankara 1. Amatör Lig 1. Grup 'ta oynadıkları 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Esnafspor, ligin ilk yarısını 22 puanla ikinci sırada tamamlayarak, play-off'un en büyük adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, "Tecrübeli oyunculardan oluşan iyi bir takımımız var. Ligin ikinci yarısında da başarılı sonuçlar alıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz. İkinci devrede başarı grafiğinin artması dileğiyle ilk devrede göstermiş oldukları performanslarından ötürü tüm oyuncularımıza, teknik sorumlumuz Metin Bostanoğlu ve yardımcı hocamıza, kulübe katkı sağlayan, emek veren başta Genel Kaptanımız Erol Gürbüz olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.