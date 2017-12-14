ANKARA'DA BİLEK GÜREŞİ HEYECANI!

Gençler kategorisinde Türkiye’nin en kapsamlı bilek güreşi yarışması olan ve “Güçlü Bilekler Güçlü Nesiller” temasıyla 9–10 Aralık 2017 / 20-21 Rebi’ül-evvel 1439 tarihlerinde Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılacak yarışmaya sayı sınırlaması olmaksızın engelliler dahil 1999-2004 doğumlu bütün genç sporcular katılabilecek.



www.bilekguresi.com web sitesi ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak yarışmanın heyecanına, bütün sporseverler ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen bilek güreşi yarışmacılarının sevenleri ortak olacak.



Engelliler de Yarışacak

“Gençler arasında sporu yaygınlaştırmak, iletişimi, dostluğu ve kardeşliği arttırmak, Ata Sporumuz olan Bilek Güreşini gençlere tanıtmak, sevdirmek, yetenekli sporcuları tespit etmek, ülkemize kazandırmak, engelli sporcuların da bu tür müsabakalarda yarışmasına olanak sağlamak, lisanslı sporcu sayısını artırmak, başarılı olanları ödüllendirmek” amacıyla düzenlenecek yarışmada şu sikletler yer alacak:



Sağ ve Sol Kol Sıkletleri: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 kg.



Engelli Sağ ve Sol Kol Sıkletleri: 55, +55 kg.