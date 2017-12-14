﻿
Ankara'da bilek güreşi heyecanı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA'DA BİLEK GÜREŞİ HEYECANI!

Ankara'da bilek güreşi heyecanı!

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü öncülüğünde Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ve Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü (ASİLDER) işbirliği ile Ankara’da “5. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması” düzenleniyor.

308 Okunma

Gençler kategorisinde Türkiye’nin en kapsamlı bilek güreşi yarışması olan ve “Güçlü Bilekler Güçlü Nesiller” temasıyla 9–10 Aralık 2017 / 20-21 Rebi’ül-evvel 1439 tarihlerinde Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılacak yarışmaya sayı sınırlaması olmaksızın engelliler dahil 1999-2004 doğumlu bütün genç sporcular katılabilecek.

www.bilekguresi.com web sitesi ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak yarışmanın heyecanına, bütün sporseverler ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen bilek güreşi yarışmacılarının sevenleri ortak olacak.

Engelliler de Yarışacak
“Gençler arasında sporu yaygınlaştırmak, iletişimi, dostluğu ve kardeşliği arttırmak, Ata Sporumuz olan Bilek Güreşini gençlere tanıtmak, sevdirmek, yetenekli sporcuları tespit etmek, ülkemize kazandırmak, engelli sporcuların da bu tür müsabakalarda yarışmasına olanak sağlamak, lisanslı sporcu sayısını artırmak, başarılı olanları ödüllendirmek” amacıyla düzenlenecek yarışmada şu sikletler yer alacak:

Sağ ve Sol Kol Sıkletleri: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 kg.

Engelli Sağ ve Sol Kol Sıkletleri: 55, +55 kg.

ETİKETLER
Manisaspor Ankaragücü'ne bileti 50 TL'den satmıştı. Misillemesi geldi...
Siz haksız yere ceza verirseniz biz de!
2
Gençlerbirliği'nin "Akil" adamları da YETER dedi...
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finalleri için Urfa’da
Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Halkbank’a Şanlıurfa’da sevgi seli
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿