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TFF 1.Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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TFF 1.LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

TFF 1.Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

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TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

15 Aralık Cuma

18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç

16 Aralık Cumartesi:

13.00 Boluspor-Eskişehirspor: Onur Karabaş

13.00 Gaziantepspor-Denizlispor: Erkan Özdamar

15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor: Serkan Çınar

17 Aralık Pazar:

13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emre Malok

13.00 Altınordu-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor: Abdulkadir Bitigen

18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor: Özgür Yankaya

18 Aralık Pazartesi:

18.00 Adanaspor-İstanbulspor: Erkan Engin
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