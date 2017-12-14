TFF 1.LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
15 Aralık Cuma
18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç
16 Aralık Cumartesi:
13.00 Boluspor-Eskişehirspor: Onur Karabaş
13.00 Gaziantepspor-Denizlispor: Erkan Özdamar
15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor: Serkan Çınar
17 Aralık Pazar:
13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emre Malok
13.00 Altınordu-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor: Abdulkadir Bitigen
18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor: Özgür Yankaya
18 Aralık Pazartesi:
18.00 Adanaspor-İstanbulspor: Erkan Engin