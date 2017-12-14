ANKARAGÜCÜ İTİRAZ ETMİŞTİ. KARAR BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/421 - K.2017-2018/509 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Gençlik Parkı Kale Arkası A,B,C,D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.