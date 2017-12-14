﻿
16. haftanın hakemeleri belli oldu!
﻿
Site İçi Arama
﻿

16. HAFTANIN HAKEMELERİ BELLİ OLDU!

16. haftanın hakemeleri belli oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

1419 Okunma

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Aralık Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya

17 Aralık Pazar:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazartesi:
20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy
Manisaspor Ankaragücü'ne bileti 50 TL'den satmıştı. Misillemesi geldi...
Siz haksız yere ceza verirseniz biz de!
2
Gençlerbirliği'nin "Akil" adamları da YETER dedi...
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finalleri için Urfa’da
Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Halkbank’a Şanlıurfa’da sevgi seli
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿