MARKA FESTİVALİNDE ANKARAGÜCÜ NEDEN YOK?

Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama şu şekilde...

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından sözde Ankara’yı ‘marka kent’ hedefine bir adım daha yaklaştırmak amacıyla ‘Ankara Marka Festivali’, Ankara Congresium’da düzenlenen törenle başladı.

ATO Reklam Marka ve Pazar Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen festivalde, iş, bilim, kültür, sanat, edebiyat ve spor dünyasından 195 konuşmacı yer alırken, festivalde Ankara’nın en büyük markası olan ve Ankara’nın sosyal-kültürel anlamda tanıtımına en çok katkı yapan spor kulübü Ankaragücü’nün yer almamasını şaşkınlık içerisinde ve hayretle izliyoruz!

Festivalin tanıtım afişlerinde fiyakalı bir de slogan yer alıyor,”İlham Veren İsimler, Marka Fikirler Ankara’da Üçüncü Kez Buluşuyor!” imiş! Ulusal ve uluslararası konuşmacıları, deneyim alanları, eğitim programları, fuarı, imza günleri ve şaşırtıcı etkinlikler festivalde yer alıyormuş!

“İnsanlar genellikle görmek istediklerini görür ve duymak istediklerini duyarlarmış” bu nedenle de insanlara genelde görmek istedikleri gösterilirmiş! Sanırım ATO Başkanı ve festivali düzenleyenler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gördüğü Ankara’nın en büyük markası olan Ankaragücü’nü görememişler!

Sayın Cumhurbaşkanımız, konuk olduğu spor programında Ankaragücü’nün başarısına dikkat çekerek,”Ankaragücü çok iyi gidiyor, inşallah bu sene ekonomik sorunlarından kurtulursa Süper Lig’de yer alacak ve Ankara’yı en iyi şekilde temsil edeceklerdir” ifadeleriyle destek mesajı vermiştir.

Sayın Gürsel Baran ve Yönetim Kurulunun ‘gören gözlerden’ olmasını diliyor, onların da Ankara’nın en büyük markası olan Ankaragücü’nü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gözünden görmesini temenni ediyoruz!

ATO Başkanı Sayın Gürsel Baran, açılış konuşmasında, “Ankara Marka Festivali’ni düzenlemekteki amacımız, markalaşma bilinci oluşturmak ve Ankara’dan küresel markalar çıkmasını teşvik etmektir. Yerli ve milli markalarımızı oluşturmamız gerekiyor. Ankara Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olsun istiyoruz” demiş.

Sayın Baran; Merak etmeyin Ankaralı marka bilinci konusunda Ankaragücü’nü Ankara’nın en önemli markası yaparak marka konusunda ne kadar bilinçli olduğunu gözler önüne sermiştir!

Sayın Baran; Amerika’yı Christophe Colomb keşfetti. Deyim yerindeyse Amerika’yı yeniden keşfetmeye çalışmayın! Ankaragücü hem yerlidir hem de millidir. Bunu da göremediyseniz Tarihe bakmanızı öneririz.

Ankaragücü Milli Mücadelede şehit ve gaziler vermiş, 15 Temmuz’da Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu ve taraftarlarıyla sokağa çıkarak hain darbe girişiminin bastırılmasında üzerine düşeni yaparak kuruluş felsefesine uygun hareket edip vatanını, cumhuriyetini ve devletini müdafaa etmiştir.

Gelinen noktada adım adım zirveye giden ve her geçen gün TFF Süper Lig hedefine biraz daha yakalaşan Ankaragücü’nü yok saymanız, görmezden gelmeniz, hiçbir destekte bulunmamanız, en büyük markaya festivalde yer vermeyip yeni markalar oluşturma peşinde koşmanız düşündürücü olduğu kadar bir o kadar da üzücüdür.

Unutmayın! Ankaragücü, Ankaragücü’ne gönül veren taraftarlarımız ve camiamız bir gün size de lazım olacak, bir gün siz de bu koca çınara ve bu büyük camiaya ihtiyaç duyacaksınız.

Ama emin olun siz ihtiyaç duyduğunuzda biz sizlerin yaptığını yapmayacağız, sizi göreceğiz, size kalp gözümüzle bakacağız.

107 yıllık mazisi ile kurulduğu günden bugüne başta Türk Sporu olmak üzere gururla Ankara’da sağlıklı nesillerin yetişmesi için hizmet veren MKE Ankaragücü Spor Kulübümüz, görmeyen gözlere inat bundan sonrada şanıyla-şerefiyle ilk gün ki heyecanını yitirmeden hizmetlerine devam edecektir.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ