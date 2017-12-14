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Ne yapmış Ümit Özat?
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NE YAPMIŞ ÜMİT ÖZAT?

Ümit Özat, basın mensupları ile kahvaltıda buluştu ve dert yandı...

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Basın mensupları ile kahvaltıda buluşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat; ''Geçen sene bir hafta erken gelmiştim 46 puanla bitirmiştik. Bu takım bu ligi bu sezon 43 puanla bitirecek. İnsan çocuğuna kızamaz. Takım 1-0 öne geçiyor farklı bir iftira atılıyor, takım 1-0 öne geçiyor ölmem isteniyor" diyerek açıklamalarda bulundu.

"TAKIM TARAFTARIN ÇOCUĞU GİBİDİR. İNSAN ÇOCUĞUNA KIZAMAZ"

İkinci defa göreve geldiğini belirten ve her biri farklı potansiyeli, psikolojik sıkıntıları olan bir oyuncu grubu ile karşılaştığını söyleyen Özat şöyle devam etti: ''Sivasspor maçından sonra güzel sonuçlar gelmeye başladı. Oyuncularımı emeklerinin karşılığını aldığını görmek ve yeni transferlerin performansı beni mutlu ediyor. Takım  galip gelirken, güzel neticeler alırken ve mücadele ederken taraftarını yanında görmek isteyeceğini ifade eden Özat, "Bunu hepsi için söylemem mümkün değil. Ama taraftar olduğunu iddia eden insanlar, bu mutlulukları paylaşmak, gollerde kucaklaşmak yerine, her golden sonra bir iftira, hakaret, farklı bir protestoda bulunuyorlar. Taraftar tribüne neden gelir ? Hafta sonu eğlence için gelir bir festival gibi görür. Kimi zaman hüzün kimi zaman mutluluk yaşayabilir. Takım taraftarın çocuğu gibidir. İnsan çocuğuna kızamaz. Takım 1-0 öne geçiyor farklı bir iftira, takım 1-0 öne geçiyor, ölmem isteniyor. Sporculuktan gelme insanlarız bazen tepkimizi sert ve anında verebiliyoruz. Başka yollara da başvurabilirim ama taraftarımı mahkemelerde görmek istemem. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediklerini başkalarına yapmamalı. Belgesi, bilgisi olmayan iddialar. Bizim de çocuğumuz var. Bir insanın ölmesiyle ilgili tezahürat yapmak ne kadar üzücü, kimin başına gelse bu, ne düşünür? Taraftar galibiyetle, mücadeleyle mutlu olmuyorsa taraftarlığın anlamı ne? Bu tabi ki beni üzüyor. Bunun karşılığında da zaman zaman maçın vermiş olduğu stres, belki yapım gereği sert tepkiler verebiliyoruz ama bu tepkilerin altında art niyet, kötü niyet olmadığını insanların bilmesi lazım. Gençlerbirliği belki de tarihinin en zor günlerinden geçiyor. Bütünüyle herkesin bu takıma destek vermesi lazım."

Gençlerbirliği'nde aynı sezonda ikinci kez göreve başlamasına ilişkin de konuşan Ümit Özat; "Kümede kalmaya gelmedik, geçen sene ligi bitirdiğimiz yer için mücadele etmeye geldik. Oyuncularımın potansiyeline inanıyorum. Ligde kalmayı başarı saymıyorum. Ligde kalma pirimi teklif edildiğinde kabul etmedim. Sezon başında sözleşmeme Avrupa kupalarına gitme pirimi koyuldu. Aynı oyuncularla ligde kalmayı başarı sayamam. Ama ne oldu? Bir takım olaylar yaşandı, o zaman büyüklerimiz öyle uygun gördü, 'git' dediler gittik. Bugün de gelmemiz istendi geldik. Kırmızı-siyahlı takımın çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Burada önemli olan destek vermek, seveniyle, sevmeyeniyle bir arada, bir olmak. Centilmenlikten, Gençlerbirliği kültünden bahsedenlerin iftiraya, dedikoduya alet olmalarına üzülüyorum. Yoksa benim de elimde o kadar belgeli şey var ki fakat ben bunları asla açıklamam. O zaman taraftar olduğunu iddia edenler tribüne gelemez. Bakın belgeli diyorum. Mahkeme kapılarında kendi taraftarımızla şey mi yapacağız yani? Ama herkesin evladı, kardeşi eşi var. Bunları, benim eşimin, çocuklarımın, anamın, babamın okurken yaşadıklarını, kendileri yaşıyormuş gibi düşünürlerse o zaman tribündekiler de arklı düşünebilir. Takımı desteklemek istemeyen, yani gerçekten Gençlerbirliği taraftarı olmayan tribüne gelmesin taraftarlık iyi günde kötü gündedir. İstediğim onların tribüne gelip takımlarını 90 dakika desteklemeleri yoksa her golden sonra bir iftira duymak değil." şeklinde konuştu.

"LİGİ 42 PUANIN ÜSTÜNDE BİTİRECEĞİZ"

"Ölmem isteniyor. Tribünden böyle bir tezahürat var." diyerek bu konuya bir kez daha dikkat çeken Ümit Özat, "Ne yapmış Ümit? Yaşanmış bir olay hatırlatılarak, ölmem isteniyor. Bunun taraftarlıkla alakası var mı? Tepkilerimi kınayanlar, yerimde olsalar 10 katı tepki verirler." diye konuştu

Emek verdiği için vicdanen çok rahat olduğunu dile getiren Özat, "Mücadele ediyoruz. Bunun karşılığını sahada aldığımı ileride de alacağıma inanıyorum. Tribünün de karşılığını vermesini isterim. Niye tepki gösterilir? Tribün mücadele olmazsa tepki gösterir. Biz emek veriyoruz, o tesiste yaşıyoruz." dedi.

Gençlerbirliği'nde yeniden göreve başladığında kalan 5 maç için 6-11 puan hedefini paylaştığını hatırlatan Özat,"Kalan 2 maçtan 2 beraberlik de işime gelir. Beraberlikler çok değerlidir. İlk yarıyı 17-20 puanla bitirmek iyiydi ama geldiğimiz noktada 15-18 puanın atlatılan badirelerden sonra iyi olduğunu düşünüyorum. Kehanet olarak değerlendirmeyin, Geçen sene bir hafta erken gelmiştim 46 puanla bitirmiştik. Bu takım bu ligi bu sezon 43 puanla bitirecek, inanın bana. İddia ediyorum, normal şartlarda, bu takım bu ligi 42 puanın üstünde bitirecek"  dedi.

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11
tufan
15 Aralık 201701:21
taraftar tribüne neden gelir? sorusunun çok güzel bir cevabı var. Senin kurduğun dandik kadroyu görmeye gelmez mesela. Senin tribünlere el kol hareketlerini görmeye de gelmez. İnsanların tek eğlencesinin içine ettin hala konuşuyorsun. Biraz utanma olur bari arkadaş. O da yok bunda.
10
veysel
14 Aralık 201720:46
bu adam kadar gurursuz şahsiyetsiz birini görmedim. hala herkesin aklıyla dalga geçmeye devam ediyor. yaw anla artık anla 3 yaşında çocuk olsa anlar. istenmiyorsun arkadaş bu takımda bunu kabullen artık. senin her saçma sapan demeç ve haberlerinin altında 1 tane bize senle ilgili olumlu yorum olumlu düşünce göster. aklın yolu birdir. 100 kişiden 100 ünün de kara dediğine sen beyaz diye yırtınıyorsun. bu kadar çirkeflik olmaz. kendini haklı göstermek için atmadığın iftira atmadığın takla ve çamur kalmadı. kimse bu adamı artık kaale almasın. sanırım bunun amacı tüm taraftarı çıldırtıp taraftar sayısını sıfıra indirmek. çünkü o zaman kendisine tepki veren olmayacak.
9
Nejat Uydur
14 Aralık 201720:13
Buraya bir Salatalik resmi cizelim..
8
Hamit Guler
14 Aralık 201720:04
Kadinlarla futbol konusmuyoruz biz Umit..Yahudiler bile ekmegimi verse yerim Umit..Karsi tribunde Ankaragucluler Hakan Kutlu diyor Umit..Taraftar tribunde toptoplarini yalasin Umit..Yiyip yiyip sismissin Baban hakli kilo ver Umit..Senin adiundan baska hersey bize UMIT...
7
Şakir
14 Aralık 201719:07
He he deyip geçin. Matematikten çakar. Takımın başında çıktığı 6 maçta 1 galibiyet almış, bundan sonraki 19 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik alacak. Böylece 43 puana ulaşacak. Yerseniz...
6
Zampara
14 Aralık 201718:21
Devre arası über transferler yapılma ihtimalini kapsam dışı bırakarak söylüyorum; Bu takım 43 puana ulaşsın, hele hele senle ulaşsın; gel kızılay meydanında "Ben eşşeğim, umit ozat yaratıcımdır ona tapıyorum" diye bağırayım insanların önünde. Bu takım bu sene kume düştü. Bunu kafaniza kaksanız iyi olur artık.
5
Ankaralı genç
14 Aralık 201717:34
La sahtekar kim sana öl diye tezahürat yapıyo
4
Apollo Sakir
14 Aralık 201716:56
Isin en aci tarafi kendisini hoca zannetmesi. Kimsenin kaale almadigi bir sahis. Kisilik babinda fazla bir artısı olmadigi icin surekli not varolus ve kendini ispat cabasi icinde. Herseye olumlu tarafindan bakmayi istesekte olumlu bir yanini henuz kesfedemedik.Hani ilk gidisinde medyayi cagirip Ilhan baskanin kabri basina helallik alma pozu gibi ucuz reklam arayislari vs bu adama guvenmeyin diyor. Uzulmek lazim aslinda ama olan Genclerbirligine oluyor malesef
3
Hamit Guler
14 Aralık 201716:26
Umit Kumede kalacak.. mışşş
2
Abdurrahman Kirmizi
14 Aralık 201716:00
Kimsenin olmesi icin bagirmadik Ana defolup gitmen icin mum dikecegimiz gunler uzak degil. Bu kulube hicbir acidan yakismiyorsun, sevilmiyorsun cunku sevilecek bir adam degilsin. Despot,Agresif, Ukala, Irkci ve Saygisiz insanlari onlari yetistiren Annelerinin dahi sevdiginden suphe etmisimdir.Cek for bu kulupten hatta mumkunse Baskaninida yaninda al gotur.
1
Doğruyu Söyleyen adam
14 Aralık 201715:55
42 kere masallah Ümit bey ama usturuplu atsak biraz
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