AHMET'İMİZ ASKERE GİDİYOR...

2012 yılı Temmuz ayı idi.

Ankaragücü taraftarının Sakarya caddesinde yaptığı eylemde ilk kez yüzyüze karşılaştık.

Daha önce yazdıklarını keyifle takip ediyordum zaten.

Klasspor'da önce muavin koltuğuna oturdu, sonra çoğu zaman direksiyona geçti.

Ankara futbolunu iyi biliyordu. Ankaragücü tribünlerinnden gelmiş, Ankaragücü'ne aşk ile bağlı idi.

Ankaragücü'nün en zor zamanlarını birlikte takip ettik.

Şampiyonluğunu da...

Benim için Ahmet, geçen sezon 90+2'de Kenan'ın golü sonrası Basın tribününde sevinç çığlığı atamayıp mutluluk gözyaşları döken koca yürekli bir adamdı.

Arada basın tribününden sıkılıp biletini alarak tribünlere kaçan çocuktu.

Ankaragücü'nü takip ettiği kadar Gençlerbirliği'ni de çözdü.

Her geçen gün kalemi kuvvetlendi, haberleri güçlendi.

Klasspor'da benim ne kadar emeğim varsa emin olun en az 2 katı kadar da Ahmet'in emeği oldu.

Okuduğunuz o röportajların çok büyük kısmını Ahmet kaleme aldı.

Zor şartlarda çalıştı, çok emek verdi. Bir kez olsun işten kaçmadı.

Şimdi Ahmet askere gidiyor.

Klasspor 1 sene Ahmet'ten uzak kalacak.

İnşallah Ankaragücü'nün tekrar Süper Lige çıkışını askerde kutlayacak.

Mizah olsun diye söyledim ama gerçeklik payı var.

Ahmet'e kadroları göndereyim, golleri değişiklikleri yazayım, Ahmet askerden köşe yazısını yazıp yollasın. En az %80 tutar diye.

Futbol bilgisi o kadar sağlamdır Ahmet'in...

Klasspor onu çok arayacak, Klasspor okuyucuları mutlaka Ahmet'in yokluğunu hissedecek.

Yarın Ahmet'i Amasya'da acemi birliğine teslim edeceğiz.

Yolun açık olsun kardeşim. güle güle git, güle güle gel.

Seni çok özleyeceğiz.

Bülent Atlas

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni