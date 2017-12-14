19 MAYIS STADI YIKILIYOR MU?

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 19 Mayıs Stadı'nın akıbetiyle ilgili dün önemli bir açıklama yaptı. Tuna, "Eryaman'daki stat inşaatı bitmeden 19 Mayıs yıkılmayacak" dedi.

Tuna'nın açıklaması şu şekilde:

"Eryaman'daki stadın inşaatı arsa karşılığı verilmiş, yani para problemi yok. Ödenekle ilgili bir sıkıntımız yok. İnşaat devam ediyor. Mümkün olan en kısa sürede stadın bitirilmesi için çalışıyoruz. Spor Bakanlığımız da 19 Mayıs'ın yıkımı için tamamlanmasını bekliyor."

Eryaman'daki yeni stadın inşaası ise daha önceden devre arasına yetişecek denmişti. Ancak inşaatın ilerleyişi ve Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan Başkan değişikliğinden sonra işlerin yavaşladığı görüldü. Yeni stadın gelecek sezonun başına yetiştirilmesi planlanıyor.