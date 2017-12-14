﻿
19 Mayıs Stadı yıkılıyor mu?
﻿
Site İçi Arama
﻿

19 MAYIS STADI YIKILIYOR MU?

19 Mayıs Stadı yıkılıyor mu?

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 19 Mayıs Stadı'nın akıbetiyle ilgili dün önemli bir açıklama yaptı. Tuna, "Eryaman'daki stat inşaatı bitmeden 19 Mayıs yıkılmayacak" dedi.

1445 Okunma

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 19 Mayıs Stadı'nın akıbetiyle ilgili dün önemli bir açıklama yaptı. Tuna, "Eryaman'daki stat inşaatı bitmeden 19 Mayıs yıkılmayacak" dedi.

Tuna'nın açıklaması şu şekilde:

 "Eryaman'daki stadın inşaatı arsa karşılığı verilmiş, yani para problemi yok. Ödenekle ilgili bir sıkıntımız yok. İnşaat devam ediyor. Mümkün olan en kısa sürede stadın bitirilmesi için çalışıyoruz. Spor Bakanlığımız da 19 Mayıs'ın yıkımı için tamamlanmasını bekliyor."

Eryaman'daki yeni stadın inşaası ise daha önceden devre arasına yetişecek denmişti. Ancak inşaatın ilerleyişi ve Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan Başkan değişikliğinden sonra işlerin yavaşladığı görüldü. Yeni stadın gelecek sezonun başına yetiştirilmesi planlanıyor. 
Ahmet'imiz askere gidiyor...
Ümit Özat gazetecilerle buluştu...
6
Zeki'yi kaptan yaptım. Çünkü...
2
Gençlerbirliği son 16'ya kaldı...
2
Futbol Masası: Sınıra dayandık...
4
Gençlerbirliği, Kars 36 Spor maçı hazırlıklarını tamamladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Serkan
14 Aralık 201713:42
Melih ‘in kirli izleri silinirken,19 mayısın yıkımı sonrasında, eryamanda Ankaragücü ile Gençlerbirği’nn beraber oynaması, Osmanlı’nın şu anki yerinde kalması en muhtemel senaryo gibi geliyor bana...
﻿