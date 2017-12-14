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Ümit Özat gazetecilerle buluştu...
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ÜMİT ÖZAT GAZETECİLERLE BULUŞTU...

Ümit Özat gazetecilerle buluştu...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kendi mekanında gazetecileri ağırladı...

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Armada'da bulunan ve  kendine ait olduğu söylenen Queen's Bistro'da kısıtlı sayıda gazeteci ile kahvaltıda buluştu.

Gazetecileri arkadaşı olarak arayan ancak uzun zamandır danışmanlığını yürüten Hülya Coşkun'un organize ettiği kahvaltıda Ümit Özat, takımın durumu ve hedeflerinden bahsetti.

Klasspor'un davet edilmediği kahvaltıda Antalya dönüşü taraftara yaptığı sözlü saldırıya da değinen Ümit Özat, olayın sadece söylendiği boyutta olmadığını tekrar etti, detayları vermedi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS
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