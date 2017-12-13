ADNAN ŞENTÜRK: ŞARTLAR ELVERMEDİ...

İlk maçta 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın rövanşında Akhisarspor'a 3-0 yenilen Ankara Demirspor'da teknik direktör Adnan Şentürk, iyi futbol oynamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kupada çok zorlu rakipleri saf dışı bıraktıklarını dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

"Bugün iyi oynadık. Hafta sonu oynayacağımız çok önemli bir müsabaka var. Şimdi ona hazırlanacağız. Akhisarspor’a da başarılar diliyorum. Oyuncularımı canıgönülden kutluyorum. Herkesin övgüsünü alarak çok pozitif bir oyun sergiledik. Ankara Demirspor’u en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bunun gururu içerisindeyiz. Bundan sonra kupada mücadelesini sürdürecek tüm takımlara başarılar diliyoruz."

Teleset Mobilya Akhisarspor'un yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, "Goller bulabilirdik ancak saha şartları çok elverişli değildi. Psikolojik anlamda da çok iyi olduğumuz söylenemez." dedi.

Teknik direktör Okan Buruk'un tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesi nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Saraloğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk müsabakayı 3-0 kazanmalarının bu karşılaşmanın heyecanını biraz daha azalttığını söyledi.

Oyuna kötü başladıklarını ve kendi hatalarından dolayı bir gol yediklerini belirten Saraloğlu, şöyle konuştu:

"Onun telafisini yaptık akabinde, ilk yarıyı 1-1 bitirdik. İkinci yarı biraz daha farklı bekliyorduk. Daha hareketli olabilirdik. Ligde oynadığımız son Galatasaray maçının darplarını üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Bu anlamda oyuncularımın da konsantrasyonu biraz düşüktü. Girdiğimiz ve verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakip 3. Lig takımı olmasına rağmen iyi organize olmuşlardı. İyi pozisyonlara girdiler. Biz de gerektiği gibi savunmaya çalıştık. Maçın berabere bitmesini engelleyebilirdik. Goller bulabilirdik ancak saha şartları çok elverişli değildi. Psikolojik anlamda da çok iyi olduğumuz söylenemez. Önümüzde 4 gün var. Kayserispor maçına hazırlanacağız. Lig maçı bizim için önemli. 4 günde oynatmadığımız oyuncularla daha toplu bir şekilde çalışıp lig maçını kazanmaya çalışacağız."