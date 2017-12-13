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Namoğlu'ndan Yeni Malatya açıklaması
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NAMOĞLU'NDAN YENİ MALATYA AÇIKLAMASI

Namoğlu'ndan Yeni Malatya açıklaması

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Yeni Malatyaspor'un hakem hatalarına yaptığı itiraza ilişkin açıklamada bulundu.

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Yeni Malatyaspor'un hakem hatalarına yaptığı itiraza ilişkin açıklamada bulundu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in hakem hatalarına ilişkin itirazına dair İHA'ya açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i ağırladığını belirten Yusuf Namoğlu, sezon başından beri sarı-kırmızılı takımla ilgili tartışmalı pozisyonları beraber incelediklerini anlattı. Namoğlu, Göztepe karşılaşmasında penaltı iddialarına neden olan pozisyonu da izlediklerini ve Gevrek'in pozisyonun penaltı olmadığını kendisinin de kabul ettiğini söyledi. Namoğlu ayrıca sezon başından beri verilen kararlarda Yeni Malatyaspor'un lehine daha fazla düdük olduğunu, Adil Gevrek'in de görüşmede buna ikna olduğunu ifade etti.
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