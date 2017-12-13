ZEKİ'Yİ KAPTAN YAPTIM. ÇÜNKÜ...

Ümit Özat, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kars 36 Spor'u 2-1 yenerek son 16 turuna kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda fazla gol pozisyonu olmadığını belirterek, "Oyuncularıma devre arasında ciddi uyarılarda bulundum. Çünkü hiçbir rakibi küçümseme hakkımız olmadığını, rakip kim olursa olsun saygı duymamız gerektiğini söyledim." diye konuştu.



Maçın 2. yarısına başlarken yapılan değişikliklerin ardından rakibin üzerinde baskı kurduklarını dile getiren Özat, "Skor çok daha farklı olabilirdi. Kars 36 Spor'a başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Ümit Özat, kaptan Uğur Çiftçi'den oyundan çıkarken aldığı kaptanlık pazubendini takım kaptanlarından Orhan Şam sahadayken Zeki Yavru'ya vermesine ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:



"Takmış olduğu bant zaten gerekli açıklamayı söylüyor. Başka açıklama yapmaya gerek yok. Zeki, devamlı oynayan bir oyuncu. Orhan Şam, bizim kulübümüze hizmet eden bir oyuncumuz. Şöyle de bir şey var ki ben orada Zeki'ye olan güvenimi bir kere daha gösterdim çünkü Zeki bu takımın lider oyuncularından biri. Ben böyle uygun gördüm."



Kars 36 Spor Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz ise "Başlarken amatör bir futbol takımının buraya kadar geleceğini hiç kimse tahmin edemezdi." dedi.



Kısıtlı bütçe ve oyuncu sayısıyla kıt kanaat imkanlarla TFF 1. Lig ekiplerini eledikten sonra bir Süper Lig takımını Kars'a getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaçmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kars'taki maçın bir benzeri oldu. Talihsiz 2 gol yedik. Bir tur daha atlamak isterdik ama nasip olmadı. Amatör takımın eşit şartlar ve fırsatlar verilirse büyük işler başarabileceğini bütün amatör kulüpler adına kanıtladığımız için çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun izzetli bir yenilgi aldık. Başımız dik memleketimize döneceğiz."