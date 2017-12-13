BAKAN BAK, TFF 1. LİG BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkan ve yöneticilerini kabul etti.

Kabulde, Türk futbolunun ve TFF 1. Lig kulüplerinin sorunları değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, kulüplerin mali durumlarının yanı sıra idari ve sportif konular da ele alındı.

Bakan Osman Aşkın Bak, kulüplerden özellikle altyapıya önem vermelerini istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kabulde hazır bulundu.