ANKARAGÜCÜ - MANİSASPOR MAÇ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU...

TFF 1.Lig’in 16. haftasında oynanacak olan Ankaragücü - Grandmedical Manisaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP) 100,00 TL

2. Kategori (Özel A-B) 75,00 TL

3. Kategori (Kapalı A-B) 20,00 TL

4. Kategori (Maraton) 17,50 TL

5. Kategori (Kale arkası) 15,00 TL

Misafir Takım 15,00 TL

ANKARAÜCÜ KULÜBÜNÜN UYARISI

L SPOR GÜVENLİK KARARI GEREĞİNCE , TRİBÜNLERE SIRT ÇANTASI , POŞET , VALİZ VB GİBİ ARAÇ VE GEREÇLER ALINMAYACAKTIR

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 03.12.2017 tarihinde Ankara 19 Mayıs Stadında oynanan MKE ANKARAGÜCÜ – ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GENÇLİK PARKI KALE ARKASI A, B, C, D ve E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu’na yaptığımız itirazın sonucu gelene kadar bilet satışlarımızda Gençlik Parkı Kale Arkası A, B, C, D ve E bloklara bilet satışı yapılamayacaktır.