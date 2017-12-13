TOSİC İÇİN GÖZLER ŞENOL GÜNEŞ'TE

Hırvat stoper Domagoj Vida'yı transfer edecek olan Beşiktaş yönetimi, Tosic'e gelen tekliflerle ilgili Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket etme kararı aldı.

Dinamo Kiev'den ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı Ocak ayında alacak olan Beşiktaş, bir yandan da oyuncuları için gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istiyor.

Siyah-Beyazlı ekipte Vida'nın takıma katılmasıyla birlikte stoper sayısı 5'e yükselecek. Beşiktaş yönetiminin elden çıkartmak adına önceliği Dusko Tosic olacak.

Sırp stoper için Tottenham başta olmak üzere bir kaç kulübün menajerler aracılığıyla teklif yaptığı öğrenilirken, 5 milyon Avro civarında bonservis bedeli önerildiği belirtildi.

Ocak ayında 33 yaşına girecek Tosic'i iyi bir teklif gelmesi halinde satmak isteyen Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'ten gelecek rapora göre hareket edecek.

Tecrübeli hocanın Tosic'in gönderilmesini istemediği ancak takıma katılacak Vida'nın çabuk uyum sağlaması durumunda, düşüncesini değiştirebileceği ise gelen bilgiler arasında.

Dusko Tosic bu sezon 20 resmi maçta görev yaparken, 3 gole imza attı.