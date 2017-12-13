ŞAMPİYONLUK İÇİN ERKEN PES ETTİ!

Manchestery City'den 14 puan daha az topladıklarına vurgu yapan Conte, “ Manchester City 16 maçın 15'ini kazandı, birinde berabere kaldı. Biz 17 maçta 4 yenilgi aldık. Manchester City gibi her maçını kazanan bir rakibiniz varsa şampiyon olmayı düşünmek çok zor oluyor.” sözleriyle de şampiyonluk için umutsuz konuştu.

“Olumsuz mu düşünüyorum? Bu saçmalık!” diyen İtalyan teknik adam, “Gerçekçi olmalıyız, her zaman doğruları söylemeliyiz, çünkü ben doğruları söylemeyi iyi bir yalana tercih ederim. Benim tarzım bu ve bazen fazla dürüst olabiliyorum. Oyuncularıma ve taraftarlara karşı da dürüst olmayı seviyorum. ” ifadelerini kullandı.



Sözlerinin, Manchester City'yi yakalamak istemedikleri anlamına gelmediğini kaydeden Conte, "Ama bütün maçlarımızı kazanarak çok büyük bir sıçrama yapmayı umut etmeliyiz.” diye konuştu.