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ANKARAGÜCÜ SÖZÜNÜ TUTTU...

Ankaragücü sözünü tuttu...

Mehmet Yiğiner öncülüğünde Metin Aydın’ın serabral palsili (beyin felci) ve skolyoz hastalığı bulunan kızı Ecrinnaz Aydın’a verilen sözü yerine getirdi

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MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak Başkanı Mehmet Yiğiner öncülüğünde Metin Aydın’ın serabral palsili (beyin felci) ve skolyoz hastalığı bulunan kızı Ecrinnaz Aydın’a verilen sözü yerine getirdi

Kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi....

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden Ecrinnaz Aydın için başlatılan ameliyat ve tedavi masrafları, camiamız ve duyarlı sporseverler tarafından toplanmıştır. Bununla birlikte Başkanımız Mehmet Yiğiner, konuya duyarsız kalmamış, serabral palsili (beyin felci) ve skolyoz hastalığı bulunan Ecrinnaz Aydın’ın hem ameliyat ve tedavi hem de bundan sonraki masrafları için 02.12.2017 tarihinde oynanan Ümraniyespor maçının bilet gelirlerini Aydın ailesine bağışlanacağını açıklamıştı. Sporun barış, yardımlaşma ve dayanışma olduğunu belirten Başkanımız Mehmet Yiğiner, sözünü yerine getirmiş ve Ümraniyespor maçı bilet gelirinden elde edilen 50.000 TL’yi Aydın ailesine bağışlamıştır.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak yavrumuza Allah’tan acil şifalar diler, ameliyatının başarılı geçip en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
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