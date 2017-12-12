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Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır! 6 eksik!
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OSMANLISPOR, YENİ MALATYASPOR MAÇINA HAZIR! 6 EKSİK!

Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır! 6 eksik!

Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında yarın deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında yarın deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanda eksikler dikkat çekti

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Çalışmalara; Hakan Arıkan, Musa Çağıran, Serdar Gürler, Hasan Kılıç, Lawal ve Sokol katılmadı.

Isınma koşusuyla antrenmana başlayan Mor-Sarılı ekip, topla koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Günün tek antrenmanı saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla son buldu. Osmanlıspor, bugün akşam saatlerinde havayoluyla maçın oynanacağı Malatya’ya geçecek.

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YENİKENTLİ
12 Aralık 201716:00
OSMANLISPOR YÖNETİMİ YİNE TAKIMI BOŞ TRÜBÜNLERLE OYNATTINIZ NEDİR BU İNAT HALA 32 LİRAYA BİLET SATMA ÇABASI BAK SİVAS 5 LİRAYA MAÇ BİLETLERİNİ SATIYOR STAD BAYAĞI DOLU SİZDE DÜŞÜRÜN STAD DOLSUN BAŞARILI GELSİN YOKSA YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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