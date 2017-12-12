OSMANLISPOR, YENİ MALATYASPOR MAÇINA HAZIR! 6 EKSİK!

Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında yarın deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanda eksikler dikkat çekti
Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Çalışmalara; Hakan Arıkan, Musa Çağıran, Serdar Gürler, Hasan Kılıç, Lawal ve Sokol katılmadı.
Isınma koşusuyla antrenmana başlayan Mor-Sarılı ekip, topla koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Günün tek antrenmanı saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla son buldu. Osmanlıspor, bugün akşam saatlerinde havayoluyla maçın oynanacağı Malatya’ya geçecek.