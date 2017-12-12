GENÇLERBİRLİĞİ, KARS 36 SPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Gençlerbirliği, Kars 36 Spor ile Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

Taktik çalışmalar üstünde duruldu

Antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular ardından dar alanda taktik çalışmaya geçti. Ümit Özat gözetiminde yaklaşık bir saat süren antrenman, dar alanda çift kale maç ile noktalandı.

Bilet fiyatları 5 lira

Yarın oynanacak maçın bilet fiyatları da belli oldu. 5TL’den tüm kategorilerde satışa çıkan biletlerde, Kars 36 Spor taraftarına Passolig şartı aranmazken, Gençlerbirliği tribünlerine giriş Passolig kartıyla sağlanacak. Ayrıca bu maçta kombine biletler de geçerli olacak.