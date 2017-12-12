VOLEYBOLCU HÜLYA CÖMERT 6 YIL SONRA SAHADA

Fenerbahçe, Beşiktaş, VakıfBank gibi takımlarda uzun yıllar mücadele eden voleybolcu Hülya Cömert, 6 yıl aranın ardından formasına yeniden kavuştu. Cömert, yeniden voleybolda dönüşünü değerlendirdi.

Doğum sonrası veda etmişti

Küçük yaşlarda başladığı voleybolda önemli takımlarda forma giyen Hülya Cömert, çocuklarının doğumundan sonra çok sevdiği spora veda etmek zorunda kaldı.

Ankara'da beden eğitim öğretmenliği de yapan Cömert, Şanlıurfa'nın 2. ligdeki temsilcisi Sefaspor'dan gelen teklifi kabul ederek, filelerle yeniden buluştu.

Maçlar için Ankara'dan Şanlıurfa'ya 2 yaşındaki çocuğuyla gelen Cömert, voleybolu ve anneliği bir arada yürütmeye çalışıyor.

Hülya Cömert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 23 yıl hizmet verdiği voleybola, çocukları için 6 yıl önce veda etmek zorunda kaldığını söyledi.

Uzun bir aradan sonra çok sevdiği voleybola Sefaspor ile yeniden merhaba demenin sevincini yaşadığını dile getiren Cömert, şöyle konuştu:

“Gelen teklif, voleybola dönmemi sağladı”

"Yaklaşık 6 yıl önce Çankaya Belediyesi takımında oynarken çocuklarımı büyütmek için voleybolu bırakmak zorunda kaldım ama Sefaspor Kulübünden gelen teklif özlemini çektiğim voleybola yeniden dönmemi sağladı. İki küçük çocuğum var ve yaşları birbirine yakın olduğu için biraz işim zor ama aynı zamanda keyifli. Büyüdüklerinde 'Anne neden teklifi kabul edip oynamadın' demesinler diye de voleybola başladım. Bu kadar aradan sonra teklif gelmesi benim adıma çok güzel. Bana bu imkanı verdiği için Sefaspor Kulübünün başkanı ve yöneticilerine teşekkür ederim."

"Çocukla zor olacak ama alışacağız"

Cömert, fiziken oynayabildiği sürece kariyerini sürdürmek istediğini aktararak, "Ankara'da beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum ve maçlar için Şanlıurfa'ya geliyorum. Bazen çocukla, bazen de çocuksuz geliyorum. Çocukla zor olacak ama alışacağız artık. Burada çok iyi bir ortam var. Ben de elimden geldiği kadar takıma ve genç oyunculara faydalı olmaya çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sefaspor Kulübü Başkanı Ali Akkuş ise 2 yıl önce kadın voleybolunda mücadele etmeye başladıklarını anımsatarak, Şanlıurfa'da tek profesyonel kadın voleybol takımı olduklarını ifade etti.

Kısa sürede başarılı olarak bu yıl 2. ligde mücadele ettiklerini dile getiren Akkuş, "Bu sezon oynadığımız 7 maçın 6'sını kazanarak ligde 2. sırada bulunuyoruz. Amacımız, salon sporlarını Şanlıurfa halkına sevdirmek. Başarıyı yakalamak için de il dışından sporcuları takıma kattık. Hülya gibi büyük takımlarda oynamış, tecrübeli bir oyuncuyu kadromuzda görmek bizim ve oyuncularımız için büyük bir şanstır." diye konuştu.