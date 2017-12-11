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Atiker Konyaspor 2 - K Karabükspor 0
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ATİKER KONYASPOR 2 - K KARABÜKSPOR 0

Atiker Konyaspor 2 - K Karabükspor 0

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Atiker Konyaspor ile K Karabükspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

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Atiker Konyaspor 2 - K Karabükspor 0

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Atiker Konyaspor ile K Karabükspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner (30' Kadir Kaan Özdemir), Nejc Skubic, Selim Ay, Petar Filipovic, Ali Çamdalı, Mehdi Bourabia, Vedat Bora (67' Malick Evouna), Musa Araz (88' Lebogang Manyama), Wilfred Moke, Deni Milosevic

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

K Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kerim Zengin (46' Luis Ibanez), Barış Başdaş, Valerica Gaman, Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Cristian Tanase, Andre Poko, Mustapha Yatabare, Gheorghe Grozav (69' Evgen Seleznyov), Andrey Bliznichenko (46' Gabriel Torje)

Teknik Direktör: Tony Popovıc

Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara, Kutluhan Bilgiç

Goller: DK 18: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 90: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 34: Cristian Tanase (K Karabükspor), DK 37: Gheorghe Grozav (K Karabükspor), DK 55: Barış Başdaş (K Karabükspor), DK 66: Paul Papp (K Karabükspor), DK 78: Petar Filipovic (Atiker Konyaspor), DK 89: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), DK 90: Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor)

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