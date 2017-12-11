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Eskişehirspor 7 - Gaziantepspor 0
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ESKİŞEHİRSPOR 7 - GAZİANTEPSPOR 0

Eskişehirspor 7 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 15. haftasında Eskişehirspor ile Gaziantepspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 7-0 kazandı.

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Eskişehirspor 7 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 15. haftasında Eskişehirspor ile Gaziantepspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 7-0 kazandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz (62' Andaç Güleryüz), Jerry Akaminko, Semih Güler, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Hürriyet Güçer, Hasan Hüseyin Acar, Erkan Zengin, Bruno Mezenga (65' Fıratcan Üzüm), Chikeluba Ofoedu (82' Furgan Polat)

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme (34' Mustafa Emirhan Özyaşar), İlker Günaslan (79' Hüseyin Polat), Hasan Genç, Zeki Sinanoğlu, Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem, Erdal Ahmet Özdemir (60' İbrahim Halil Keser)

Teknik Direktör: Vedat Özsoylu

Hakem: Zorbay Küçük, Emrah Ünal, Mehmet Ali Akkor, Çağdaş Altay

Goller: DK 21: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 28: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 44: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 69: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), DK 74: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 76: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), DK 79: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 39: İlker Günaslan (Gaziantepspor), DK 52: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 61: Jerry Akaminko (Eskişehirspor)

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