ATİKER KONYASPOR - K KARABÜKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Atiker Konyaspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Atiker Konyaspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Wilfried Moke Abro, Vedat Bora, Petar Fılıpovıc, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
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K Karabükspor: Paul Papp, Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Çağlar Şahin Akbaba, Gheorghe - Teodor Grozav, Andrıı Blıznıchenko
Teknik Direktör: Tony Popovıc
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Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara, Kutluhan Bilgiç
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