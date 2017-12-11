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Atiker Konyaspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...
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ATİKER KONYASPOR - K KARABÜKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Atiker Konyaspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Atiker Konyaspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Atiker Konyaspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Atiker Konyaspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Wilfried Moke Abro, Vedat Bora, Petar Fılıpovıc, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

K Karabükspor: Paul Papp, Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Çağlar Şahin Akbaba, Gheorghe - Teodor Grozav, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Tony Popovıc

Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara, Kutluhan Bilgiç

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