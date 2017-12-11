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Eskişehirspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ESKİŞEHİRSPOR - GAZİANTEPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 15. haftasında Eskişehirspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eskişehirspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Eskişehirspor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 15. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gaziantepspor: Şenol Can, Abdullah Elyasa Süme, Zeki Sinanoğlu, Hasan Genç, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Erdal Ahmet Özdemir, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem

Teknik Direktör: Vedat Özsoylu

Hakem: Zorbay Küçük, Emrah Ünal, Mehmet Ali Akkor, Çağdaş Altay

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