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Osmanlıspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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OSMANLISPOR'DA KUPA MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Osmanlıspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı

Osmanlıspor ara vermeden çalışmalara başladı...

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Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenen Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Evkur Yeni Malatyaspor ile 13 Aralık Çarşamba günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Aytemiz Alanyaspor'a karşı uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Video - Osmanlıspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı 

İdmana ısınma koşusuyla başlayan diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma oyununun ardından pas çalışmasına geçti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ısınma bölümünde sakatlanan ve tedavisine başlanan kaleci Hakan Arıkan, idmanda yer almadı.

Başkent ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Malatya'ya gidecek.

Osmanlıspor, Ankara'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanmıştı.

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