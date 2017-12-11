GENÇLERBİRLİĞİ'NE GÖRE SALDIRI OLMAMIŞ!

İLİŞKİLİ HABER Taraftar tepkisi idman kapattırdı!

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...

Hafta sonu deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçının dönüş yolunda yaşananlara dair yapılan spekülasyonlara kulübümüzün açıklamasıdır. Dönüş yolunda yaşanan kısa süreli tartışmada söylendiği boyutta ne teknik direktörümüz Ümit Özat’ın ne de futbolcumuz Zeki Yavru’nun bir dahili olmamıştır. Yaşananların taraftarlarımızı provoke etmeye yönelik bir gayrete dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz. Taraftarımızı kulübümüze ve takımımıza sahip çıkmaya devam etmeye ve Çarşamba günü kupa maçında Kars 36 Spor’a karşı, Cumartesi günü de ligde Kasımapaşa’ya karşı takımımızı desteklemeye , BİR OLMAYA davet ediyoruz.