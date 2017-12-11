﻿
Gençlerbirliği'ne göre saldırı olmamış!
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NE GÖRE SALDIRI OLMAMIŞ!

Gençlerbirliği'ne göre saldırı olmamış!

Gençlerbirliği yönetimi, Antalyaspor maçı sonrası taraftara saldırının söylendiği boyutta olmadığı belirtildi.

1519 Okunma

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...

Hafta sonu deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçının dönüş yolunda yaşananlara dair yapılan spekülasyonlara kulübümüzün açıklamasıdır. Dönüş yolunda yaşanan kısa süreli tartışmada söylendiği boyutta ne teknik direktörümüz Ümit Özat’ın ne de futbolcumuz Zeki Yavru’nun bir dahili olmamıştır. Yaşananların taraftarlarımızı provoke etmeye yönelik bir gayrete dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz. Taraftarımızı kulübümüze ve takımımıza sahip çıkmaya devam etmeye ve Çarşamba günü kupa maçında Kars 36 Spor’a karşı, Cumartesi günü de ligde Kasımapaşa’ya karşı takımımızı desteklemeye , BİR OLMAYA davet ediyoruz.
Taraftar tepkisi idman kapattırdı!
8
Ümit Özat bu sefer de taraftara saldırdı...
7
Ümit Özat: 3 puanı kaçırdık
Antalyaspor 1 - Gençlerbirliği 1
1
İşte Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
1
Hazırlıklar Antalya’da sürüyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
Ankaralı Genç
11 Aralık 201717:35
Lütfen!
1
Mehmet
11 Aralık 201717:08
Biz tüm tribün zaten BİRiz, bir taraf oluşturup saldıran sizlersiniz, bizler sizi taraftarlarınızla BİR olmaya davet ediyoruz....
﻿