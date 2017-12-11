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Mustafa Kaplan: Devreyi Play-Off potasında tamamlamak istiyoruz.
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MUSTAFA KAPLAN: DEVREYİ PLAY-OFF POTASINDA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ.

Mustafa Kaplan: Devreyi Play-Off potasında tamamlamak istiyoruz.

Mustafa Kaplan, Ottocool Karagümrük galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu

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"Ottocool Karagümrük daha önce evinde sadece lig lideri Gümüşhanespor’a ve gol düellosu şeklinde geçen maçta Karşıyaka’ya mağlup olmuştu. Ligdeki konumu ne olursa olsun zorlu bir deplasman maçı olacağını biliyorduk. Futbolcularımıza hafta boyunca rakibimizi anlattık. Sahaya istediklerini yansıtan taraf bizdik. İyi bir taraftar önünde, istekli iki takımın maçıydı ve kazanan biz olduk. Tüm oyuncularımı kutluyorum, sahaya mücadele ve alın teri koyarak galip gelmeyi bildiler.

Ayrıca maça geliş ve gidiş sürecinde yanımızda olan emniyet mensuplarına ve iyi bir yönetim sergileyen hakemlere de teşekkür ediyorum. Karagümrük taraftarı ve başkanları Cengiz Günaydın’a centilmenlikleri ve misafirperverlikleri için de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu galibiyeti camiamıza hediye ediyoruz. Şimdi 27 puana ulaştık. Haftaya Konya Anadolu Selçukspor ile karşı karşıya geleceğiz.  İlk yarıdaki üstün mücadelemizi taçlandıracak güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Devreyi Play Off potasında kapatmak en büyük temennimiz."

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