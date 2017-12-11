İŞTE KARABÜKSPOR'UN YENİ BAŞKANI!

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da, iş adamı ve eski kulüp yöneticilerinden Ziya Ünsal başkanlığa seçildi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda tek listeyle yapılan seçimde, kullanılan 90 oyun tümünü alan Ünsal, kulübün yeni başkanı oldu.

Genel kurula, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, bazı sivil toplum örgütü başkanlarıyla üyeler katıldı.

Ünsal, yaptığı konuşmada, şimdiye kadar kulüpte görev alan herkese ve kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten ve yaşanan süreci anlatan Ünsal, şunları söyledi:

"Herkesin içinin acıdığını biliyorum. Bu süreç tamamlanmış oldu. Bu sürece katkı veren başta valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımız olamak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkes çok gayret gösterdi. Bu bir görevlendirme de diyebiliriz, bir şehrin kucaklanması da. Artık yeni baştan kulübün tekrar ayağa kalması diyebiliriz. Önümüzde çok büyük bir yolumuz var. Sürecin zorluğunu biliyoruz." diye konuştu.

- "Bu sürecin sonunda selamete ereceğiz"

Ünsal, şehrin sanayicileri, ileri gelenleri, iş adamları ve KARDEMİR'in, kulübe sahip çıkacağını bilerek bu yola çıktığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yükün farkındayız. Kime karşı hesap vereceğimizi çok iyi biliyorum. Önümüzdeki tablo inşallah iyi olacak. Bunun için bu göreve geldik. Kardemir Karabükspor için hep birlikte olmaya ve statlara davet ediyorum. Önerilerinizi, dilek ve temennilerinizi her zaman bekliyorum. İnşallah Kardemir Karabükspor özlenen yerde kendisini muhafaza edecek. Bir süreç var ve bu sürecin sonunda selamete ereceğiz."

Ünsal'ın yönetim kurulu listesinde, Hakan Yılmaz, Ahmet Soykök, Gökalp Büyükbektaş, Ahmet Gölbek, Ulvi Üngören, Bülent Toraman, Doğukan Baylan, Yaşar Biçer, Ünal Özdemir, Burak Toker, Ali Tekin ve İsmail Çelen yer aldı.

Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu, 29 Ekim Pazar günü olağanüstü kongre kararı almıştı. Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Kasım Pazartesi günü ise istifa etmişti.

Olağanüstü kongre 13 Kasım'da çoğunluk sağlanamadığı için 20 Kasım'a, yine katılım olmadığı için önce 4 Aralık'a daha sonra da 11 Aralık'a ertelenmişti.