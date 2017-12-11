CBL'DE 2'NCİ HAFTA TAMAMLANDI...

CBL Ankara’da seviye tespit maçlarının ikinci haftası oynanan 8 maç ile geride kaldı. Haftayı Ortana, Bilkent Holding, Aselsan, SSM, TAI, TC Merkez Bankası ve FNSS takımları galibiyetle kapattı.

Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan ikinci hafta maçları sonrasında A Grubu’nda Türk Telekom, B Grubu’nda Aselsan, C Grubu’nda TC Merkez Bankası, D Grubu’nda Ortana, E Grubu’nda ise SSM takımları üçüncü haftaya lider olarak girdiler. Rakibini 55 sayı farkla 85-30 mağlup eden TC Merkez Bankası haftanın en farklı kazanan takımı olurken, en skorlu maç TAI ile Man arasında oynanandı. Man’ı 95-53 yenen TAI aynı zamanda haftanın en skorer takımı oldu.

Türkiye Petrolleri takımını geriden gelerek 50-54 mağlup eden Savunma Sanayii Müsteşarlığı “Haftanın Takımı” oldu. SSM takımının Antrenörü Kurtuluş İşlek “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Vedat Tekeli ise 34 dakika sahada kaldığı maçta 15 sayı-6 ribaund-3 asist-1 top çalmalık performansı ile “Haftanın Oyuncusu” oldu.

İstatistiki veriler ışığında yapılan değerlendirmeler sonrasında haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Batuğhan Çavuş (Ortana)

Görkem Kasap (Aselsan)

Aydın Demir (Bilkent Holding)

Birol Başlar (Bilkent Holding)

Vedat Tekeli (SSM)

2. Hafta Maç Sonuçları

Ortana-EPDK:65-56

Oyak-Tarım Bakanlığı:70-67

Bilkent Holding-Limak Holding:56-47

Aselsan-Türk Traktör:69-47

Türkiye Petrolleri-SSM:50-54

TAI-MAN:95-53

TCMB-Hazine Müsteşarlığı:85-30

Enerjisa-FNSS:50-58