İŞTE HALKBANK'IN SIRRI...

Halkbank Bayan Voleybol Takım Antrenörü Cengiz Akarçeşme sezonun ilk yarısını değerlendirdi

Halkbank’ın sınırı gençlik, birlik ve çalışma

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin ilk yarısını beşinci sırada bitiren Halkbank Bayan Voleybol Takımında Antrenör Cengiz Akarçeşme, yetenekli ve çalışma arzusu ile dolu oyuncu grubuna liderlik yapma şansı bulduğu için şanslı hissettiğini söyledi.

Oluşturmaya çalıştıkları takım kurgusu ve sonucunda elde etmeyi planladıkları yeri önemsediklerini ifade eden Cengiz Akarçeşme, “Halkbank bayan voleybol takımı olarak, öz kaynaklarından beslenen, öncelikle kulüp takımını kademeli olarak belirlenmiş hedeflere taşıyan, ardından da Türk Milli takımlarının her kademesinde oyuncu ve antrenör olarak temsil edilen bir organizasyon yapısı oluşturmaya çalıştık” dedi.

Akarçeşme şöyle devam etti:

“Sezonun ilk etabı oldukça çetin mücadelelere sahne oldu. Her takım bir diğerini yenebileceğini, puan alabileceğini gösterdi. Haftada iki maç oynanması diğer yıllara göre farklı bir programlamayı gündeme getirdi. Özellikle 5-12 oynayan takımların sınırlı oyuncu rotasyonu sebebiyle de küçük sakatlıklar bile takımların performansını oldukça olumsuz etkiledi.”

Yardımlaşma üst düzeyde

Takımda yerli ve yabancı deneyimli oyuncuların gençlere yardımcı olduğunu dile getiren Akarçeşme, “Bizi mutlu eden bir diğer husus da yabancı ve yerli oyuncularımızın hemen hemen tüm teknik parametlerde (servis, servis karşılama, hücum, blok vb.) geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10’luk gelişim göstermesi. 14 kişilik takım kadromuzun üçü yabancı, ikisi yerli dış transferden oluşuyor. Diğer 8’i altyapımızdan yetişen ya da bizim bünyemizde oynamış ve başka takımlara gidip gelmiş oyuncular” diyerek takım kimyası hakkında bilgi verdi.

Ligin ilk 6 oynayan en genç pasörü ile oynadıklarını hatırlatan Antrenör Cengiz Akarçeşme, kimi zaman da sahada ligin en genç pasör çaprazı ya da liberosu ile mücadele ettiklerini ifade etti. “Elbette, bu gençlerin sahada durabilmesinde onlara destek olan kaliteli yerli ve yabancı oyuncularımız var” diyen Akarçeşme, “Artık her yıl altyapımızdan A Takım’a değişik mevkilerde katabileceğimiz iki oyuncu bulunuyor. Planlanan misyon ve vizyon ışığında belirlenen hedefe doğru emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.

Çalışmalara verilen küçük aranın ardından 16-19 Aralık’ta oynayacakları Türkiye Kupası maçları ve sorasında büyük önem taşıyan ikinci performans testlerine odaklanacaklarını söyleyen Cengiz Akarçeşme, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ligin ikinci yarısına her şeyi sıfırlayarak daha yükseğe çıkabilmek için staf ve oyuncu grubumuzla var gücümüzle çalışacağız. Bizlere bu imkanları sağlayan Halkbank ve Halkbank Spor Kulübü yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak yineliyorum: ‘Voleybol asla sadece voleybol değildir’, içine yüklediğin anlama, bakış açına göre şekillendirilebilecek; insanlar ve grupların hayatını değiştirebilecek sportif bir olgudur.