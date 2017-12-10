BUZ: “İLK DEVRE ÇOK İYİ FUTBOL OYNADIK”

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Aytemiz Alanyaspor galibiyetine ilişkin yaptığı açıklamada, “Özellikle içerideki serimizi devam ettirmek istedik. İlk devre çok iyi futbol oynadık. 3-0 öne geçtik” dedi.

Osmanlıspor, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısında bulduğu 3 penaltıyı gole çevirerek rakibini 3-0 yendi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, “1 puandan buraya geldik ve 14 puan yaptık. Özellikle içerideki serimizi devam ettirmek istedik. İlk devre çok iyi futbol oynadık, 3-0 öne geçtik. 3 tane penaltı olabilir, bu sezon hiç penaltı almadık ama hepsi de net” diye konuştu.

Genel itibariyle oyundan memnun olduğunu kaydeden Buz, “İlk devre varyasyonlarımız da iyiydi. Rakibin tabii ki eksikleri vardı, onu kabul ediyoruz. Alanyaspor çok inatçı bir yapıya sahip. O yüzden futbolda da hep ciddi olmanız gerekiyor. İkinci devre zaman zaman geriye çekildik. Dördüncü golü bulabilirdik. Alanyaspor’un iyi pozisyonları vardı, kalecimiz iyi kurtardı. İki müsabaka kaldı, artık oradan da maksimum puanları almak istiyoruz” şeklinde konuştu.



Deneyimli teknik adam, önlerinde Beşiktaş müsabakası olduğunu anımsatarak, bu maçta da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.