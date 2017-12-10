KAYSERİSPOR 1 - BEŞİKTAŞ 1

Kayserispor 1 - Beşiktaş 1
Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Tiago Lopes, Ryan Mendes (78' Levent Gülen), Cristian Sapunaru, Güray Vural, Fernando Boldrin (54' Gonzalo Espinoza), Stephane Badji, Umut Bulut (88' Nikola Stojiljkovic)
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gökhan Gönül (79' Alvaro Negredo), Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan (58' Anderson Talisca), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Suat Arslanboğa
Goller: DK 31: Umut Bulut (Kayserispor), DK 45: Cenk Tosun (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 45: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 45: Jean-armel Kana-biyik (Kayserispor), DK 45: Umut Bulut (Kayserispor), DK 84: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 87: Silviu Lung (Kayserispor)
Kırmızı Kart: DK 49: Tiago Lopes (Kayserispor)
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