﻿
Kayserispor 1 - Beşiktaş 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAYSERİSPOR 1 - BEŞİKTAŞ 1

Kayserispor 1 - Beşiktaş 1

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

202 Okunma

Kayserispor 1 - Beşiktaş 1

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Tiago Lopes, Ryan Mendes (78' Levent Gülen), Cristian Sapunaru, Güray Vural, Fernando Boldrin (54' Gonzalo Espinoza), Stephane Badji, Umut Bulut (88' Nikola Stojiljkovic)

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gökhan Gönül (79' Alvaro Negredo), Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan (58' Anderson Talisca), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Suat Arslanboğa

Goller: DK 31: Umut Bulut (Kayserispor), DK 45: Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 45: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 45: Jean-armel Kana-biyik (Kayserispor), DK 45: Umut Bulut (Kayserispor), DK 84: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 87: Silviu Lung (Kayserispor)

Kırmızı Kart: DK 49: Tiago Lopes (Kayserispor)

﻿

Fikret Orman'dan anlamlı ziyaret
Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Alanyaspor 1 - Kayserispor 2
İşte Alanyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
TFF 2. ve 3. Lig'de büyük kriz
Beşiktaş 3 - Galatasaray 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿