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Giresunspor 3 - Çaykur Rizespor 2
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GİRESUNSPOR 3 - ÇAYKUR RİZESPOR 2

Giresunspor 3 - Çaykur Rizespor 2

TFF 1.Lig 15. haftasında Giresunspor ile Çaykur Rizespor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 3-2 kazandı.

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Giresunspor 3 - Çaykur Rizespor 2

TFF 1.Lig 15. haftasında Giresunspor ile Çaykur Rizespor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 3-2 kazandı.

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Caner Arıcı (86' Berkan Yıldırım), Canberk Dilaver, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang, Dodo, Jones Carioca (83' Oğuzhan Öztürk), Mauricio Dale, Sinan Özkan (90' Özgür Yılmaz)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Davide Petrucci, Recep Niyaz (59' Oğulcan Çağlayan), Süleyman Koç, Robin Yalçın, Braian Samudio (68' Bright Edomwonyi), Leonard Kweuke (79' Ozan Papaker)

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Burak Şeker

Goller: DK 32: Sinan Özkan (Giresunspor), DK 35: Boubacar Diabang (Giresunspor), DK 66: Sinan Özkan (Giresunspor), DK 80: Ozan Papaker (Çaykur Rizespor), DK 85: Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 90: Anıl Atağ (Giresunspor), DK 90: Oğuzhan Öztürk (Giresunspor)

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