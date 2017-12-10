DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - M.BAŞAKŞEHİR 0

Demir Grup Sivasspor 1 - M.Başakşehir 0
Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile M.Başakşehir Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar (82' Muhammet Demir), Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal (69' Hakan Bilgiç), Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Thievy Bifouma, Mert Hakan Yandaş (77' Sergiy Rybalka), Arouna Kone
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah (61' Gökhan İnler), Marcio Mossoro (61' Kerim Frei), Stefano Napoleoni (80' Mevlüt Erdinç), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek
Gol: DK 17: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 26: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 48: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor), DK 68: Gökhan İnler (M.Başakşehir), DK 74: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 85: Kerim Frei (M.Başakşehir), DK 86: Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)
Kırmızı Kart: DK 90: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor)
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