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Manisaspor 1 - Altınordu 2
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MANİSASPOR 1 - ALTINORDU 2

Manisaspor 1 - Altınordu 2

TFF 1.Lig 15. haftasında Manisaspor ile Altınordu Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

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Manisaspor 1 - Altınordu 2

TFF 1.Lig 15. haftasında Manisaspor ile Altınordu Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Berkay Samancı (80' Asım Hamzaçebi), Hikmet Balioğlu, Nikola Mikic, Abdülkadir Korkut, Mustafa Sevgi, Slavko Perovic, İsmail Haktan Odabaşı, Bilal Sebaihi (77' Constantin Bakaki), Kağan Miray Bağış (86' Metin Yüksel), Iyayi Atiemwen

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Deniz Vural, Kerim Avcı, Barış Alıcı (63' Mehmet Murat Uçar), Muhammed Rıdvan Özdemir, Musa Caner Aktaş, Erdoğan Yeşilyurt (82' Seydi Kayasoy), Fatih Aktay (70' Mirkan Aydın)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Erkan Engin, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel, Serdar Akkoçoğlu

Goller: DK 22: Kerim Avcı (Altınordu), DK 51: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 76: Mirkan Aydın (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 2: Mustafa Sevgi (Manisaspor), DK 7: Deniz Vural (Altınordu), DK 14: Musa Caner Aktaş (Altınordu), DK 27: Recep Yemişci (Altınordu), DK 37: Uğur Arslan Kuru (Altınordu), DK 37: Fatih Aktay (Altınordu), DK 57: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 90: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 90: Hikmet Balioğlu (Manisaspor)

Kırmızı Kartlar: DK 20: Mustafa Sevgi (Manisaspor), DK 71: Musa Caner Aktaş (Altınordu)

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