﻿
Giresunspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 15. haftasında Giresunspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

343 Okunma

Giresunspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Giresunspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 15. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Aykut Demir, Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Maurıce,junıor Dale, Boubacar Dıalıba Dıabang, Jones Da Sılva Lopes, Sinan Özkan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Çağlar Birinci, Canberk Dilaver

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Burak Şeker

﻿

TFF 1. Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı
TFF 2. ve 3. Lig'de büyük kriz
Balıkesirspor Baltok 0 - Giresunspor 0
Balıkesirspor Baltok - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Çaykur Rizespor 3 - Denizlispor 2
Çaykur Rizespor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿