GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Giresunspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 15. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Aykut Demir, Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Maurıce,junıor Dale, Boubacar Dıalıba Dıabang, Jones Da Sılva Lopes, Sinan Özkan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Çağlar Birinci, Canberk Dilaver
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Burak Şeker
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