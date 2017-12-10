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Kızılcabölükspor 1 - Çorum Bel. 1
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KIZILCABÖLÜKSPOR 1 - ÇORUM BEL. 1

Kızılcabölükspor 1 - Çorum Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Kızılcabölükspor ile Çorum Bel. Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kızılcabölükspor 1 - Çorum Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Kızılcabölükspor ile Çorum Bel. Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak (89' Fevzi Can Bozkuş), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Alper Kadir Duruk, Ali Helvacı (57' Mustafa Altun), Gökhan Özer, Özer Ercili (74' Samet Dağlı), Burak Gökbel, Taygun Vurgun, Melih Vardar

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Erhan Kurt, Yakup Kayış, Akın Karaaslan, Mehmet Zahit Çınar, Emre Yüksektepe, Özgür Kedikli (88' Selim Dilli), Yasin Dülger (76' Murat Hacıoğlu), Salim Uzun, Doğan Can Davas, Abuzer Toplu (87' Muhammed Enes Yılmaz)

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Hakem: Muhammetali Metoğlu, Ertan Başdağ, Akın Karabacak, Yasin Kalcıoğlu

Goller: DK 65: Salim Uzun (Çorum Bel.), DK 90: Melih Vardar (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 70: Ramazan Erarslan (Kızılcabölükspor), DK 90: Ramazan Haklı (Çorum Bel.)

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